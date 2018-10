Kasan (SID) - Weltrekordler Paul Biedermann hat an seinem 29. Geburtstag mit der deutschen 4x200-m-Freistilstaffel eine WM-Medaille verpasst. Das Quartett mit Biedermann als Schlussschwimmer sowie Jacob Heidtmann, Clemens Rapp und Christoph Fildebrandt schlug in 7:09,01 Minuten auf Rang fünf an und hatte am Ende fast vier Sekunden Rückstand auf Bronze. Gold ging an Großbritannien vor Titelverteidiger USA und Australien. Bei der Heim-EM in Berlin vor einem Jahr hatte die DSV-Staffel noch Gold gewonnen.