Kasan (SID) - Der Olympiavierte Steffen Deibler hat bei der Schwimm-WM in Kasan das Finale auf seiner Paradestrecke verpasst. Der Hamburger schlug über 100 m Schmetterling in 52,07 Sekunden nur als Elfter des Halbfinals an. Der Endlauf am Samstagabend findet damit ohne den WM-Vierten von 2013 statt.