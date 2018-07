Madrid (AFP) Nach heftigen Party-Exzessen britischer Touristen mit Alkohol und Sex patrouillieren jetzt britische Polizisten auf den spanischen Ferieninseln Ibiza und Mallorca. Zwei britische Polizisten würden ab Montag zusammen mit ihren spanischen Kollegen auf Streife gehen, teilte die spanische Polizei am Freitag mit. Sie sollten ihren spanischen Kollegen in allen Fällen helfen, in denen Briten "Opfer, Zeugen oder Straftäter" seien, fügte die britische Polizei hinzu.

