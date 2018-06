Madrid (AFP) Heftig wütende Waldbrände haben in Spanien hunderte Menschen zur Flucht gezwungen. In der westlichen Region Extremadura mussten nach Angaben der Behörden am Freitag rund 1400 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Darunter waren Bewohner der Städte Acebo und Perales del Puerto und zahlreiche Touristen, die sich auf Campingplätzen in der Bergregion aufhielten. Fast 330 Feuerwehrleute kämpften in der Region gegen die Flammen, die durch scharfe Winde immer wieder angefacht wurden.

