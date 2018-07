Köln (SID) - Volleyball-Nationalspielerin Margareta Kozuch spielt auch künftig in Italien. Die Kapitänin der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes unterzeichnete einen Einjahresvertrag beim italienischen Meister und Champions-League-Teilnehmer VBC Casalmaggiore. Das gab der DVV am Freitag bekannt.

"Ich freue mich, dass ich auch in der nächsten Saison wieder in Italien spielen darf. Das Land ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden", sagte die 28-Jährige, für die es die fünfte Station in Italien ist. Zuletzt war Kozuch bei Nordmeccanica Piacenza aktiv.