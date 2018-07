Beirut (AFP) Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat nach Angaben von Aktivisten mindestens 230 Zivilisten im Zentrum von Syrien entführt. Unter den Verschleppten seien mehr als 60 Christen sowie 170 Sunniten, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Ihnen werde "Kollaboration mit dem (syrischen) Regime" vorgeworfen, hieß es weiter. Demnach verschleppten die Dschihadisten ihre Opfer am Donnerstag in dem Ort al-Karjatain, den sie am Vortag erobert hatten.

