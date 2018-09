Bamako (AFP) Im Zentrum von Mali sind bei einer Geiselnahme in einem Hotel, in dem auch westliche Gäste untergebracht waren, mindestens vier Menschen getötet worden. Unter den Toten seien zwei malische Soldaten, zudem seien drei malische Soldaten verletzt worden, hieß es am Freitag aus Armeekreisen. Bewaffnete Männer nahmen demnach in dem Hotel in der Stadt Sévaré mehrere Geiseln, der Angriff dauerte am Nachmittag noch an.

