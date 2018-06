Hamburg (AFP) Im Hamburger Stadtteil Billbrook hat sich in der Nacht zum Freitag ein Chemieunfall ereignet. Wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte, entwich von der Anlage eines chemischen Betriebs ein ätzender Stoff, so dass sich eine Schadstoffwolke gebildet habe. Ein Hotel mit mehr als hundert Gästen in der Nähe sei evakuiert worden.

