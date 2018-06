Las Vegas (AFP) US-Hackern ist es nach eigenen Angaben gelungen, binnen weniger Minuten in das mobile Bezahlsystem des Anbieters Square einzudringen. Alexandra Mellen und John Moore erläuterten am Donnerstag auf der IT-Sicherheitskonferenz Black Hat in Las Vegas, wie es ihnen möglich war, das über das Smartphone laufende System anzugreifen. Besondere Schwierigkeiten hatten sie dabei offenbar nicht: "Jeder Laie könnte das schaffen", sagte Mellen der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.