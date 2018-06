Hanoi (AFP) US-Außenminister John Kerry hat die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu ihrem einstigen Kriegsgegner Vietnam gewürdigt. Kerry - selbst Vietnamkriegsveteran - sagte am Freitag bei einem Besuch in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi, die beiden Nationen hätten in den vergangenen 20 Jahren gezeigt, dass "frühere Feinde wirklich Partner werden können". Nach einem Treffen mit Präsident Truong Tan Sang war eine Zusammenkunft mit Außenminister Pham Binh Minh geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.