Kabul (AFP) Bei einem Anschlag auf einen US-Stützpunkt in Kabul sind nach Angaben der Nato-Mission "Resolute Support" acht weitere Menschen getötet worden. Bei dem Anschlag am Freitag seien auch acht zivile Mitarbeiter ums Leben gekommen, meldete die Nato am Samstag. Zuvor war bereits der Tod eines Soldaten bekannt gegeben worden.

