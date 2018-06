Havelberg (dpa) - Eine Schau mit koreanischer Floristen-Kunst ist am Samstag zur Bundesgartenschau (Buga) in Havelberg eröffnet worden.

Die Exponate in den Gemäuern der St.-Laurentius-Kirche reichten vom aufwendig gestalteten Tischschmuck bis hin zu übergroßen, verzierten Kerzenständern, teilten die Veranstalter mit. Besondere Hingucker seien die aus Blumen gestalteten Kleider.

Insgesamt wirkten 42 Floristen - allesamt Meisterschüler aus Südkorea - an den Kunstwerken mit. Einige der Männer und Frauen machten derzeit in Deutschland ihre Meisterprüfung, hieß es. Die Schau ist noch bis zum 18. August zu sehen. Die Buga selbst findet erstmals in zwei Bundesländern statt und dauert noch bis Oktober.