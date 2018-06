Santiago de Chile (AFP) Der ehemalige Chef der berüchtigten chilenischen Geheimpolizei, Manuel Contreras, ist tot. Der früherer General starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 86 Jahren in einem Militärkrankenhaus in der Hauptstadt Santiago de Chile, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen der Strafvollzugsbehörden erfuhr. Der in mehreren Prozessen zu insgesamt 505 Jahren Haft verurteilte Contreras war unter anderem an Diabetes und Krebs erkrankt. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Tagen verschlechtert.

