Hamburg (AFP) Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) ist laut Medienberichten am Freitag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 96-Jährige habe in der Hitze offenbar zu wenig getrunken, berichteten das "Hamburger Abendblatt" und die "Bild"-Zeitung. Zunächst vermutete Herzprobleme seien nach ersten Untersuchungen ausgeschlossen worden. Stattdessen sei eine Austrocknung diagnostiziert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.