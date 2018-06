Berlin (AFP) Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat das Nein der Gewerkschaften zum Schlichterspruch im Kita-Tarifkonflikt kritisiert. Der Schlichterspruch gehe bei vielen Städten und Gemeinden bereits an die "Schmerzgrenze", erklärte der Städte- und Gemeindebund am Samstag in Berlin. "Bei allem Verständnis für die wichtigen Aufgaben und Funktionen, die in den Kitas geleistet werden, muss auch eine Überforderung der Kommunen vermieden werden." Der DStGB warnte vor "neuen flächendeckenden Streiks, die zu Lasten der Eltern und Kinder gehen würden".

