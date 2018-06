Fulda (AFP) Im Kita-Tarifkonflikt droht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den Arbeitgebern mit neuen Streiks, wenn diese ihr Angebot nicht nachbessern. Das Nein der Verdi-Mitglieder zum Schlichterspruch sei ein "klarer Handlungsauftrag, den Streik fortzusetzen", erklärte Verdi-Chef Frank Bsirske am Samstag in Fulda nach Beratungen einer Streikdelegiertenkonferenz. Wenn die Arbeitgeber bei den Tarifverhandlungen am kommenden Donnerstag nicht zu "substanziellen Verbesserungen" bereit seien, werde der Streik fortgesetzt.

