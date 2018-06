Rennes (AFP) Bei der Kollision eines Zuges mit einem Auto im Nordwesten Frankreichs sind am Freitag drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Regionalzug habe in der Ortschaft Condé-sur-Huisne an einem Bahnübergang einen Pkw erfasst, teilten die örtlichen Behörden mit. Bei den Opfern handele es sich um die Insassen des Autos. Der Wagen stand offenbar "mitten auf den Schienen", sagte der stellvertretende Präfekt Pascal Vion der Nachrichtenagentur AFP. Eine ältere Mitfahrerin habe sich rechtzeitig retten können.

