Lille (dpa) - Kevin Trapp hat nach dem Saison-Auftaktsieg mit dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain ein zufriedenstellendes erstes Fazit gezogen.

In einem Video mit Reaktionen der Spieler auf der Vereins-Homepage sagte der ehemalige Torwart von Eintracht Frankfurt auf Französisch: "Es war nicht einfach. Es war sehr wichtig, das erste Spiel zu gewinnen." Trapp hatte sich mit der hochkarätig besetzten Mannschaft im Eröffnungsspiel der Ligue 1 beim OSC Lille mit 1:0 durchgesetzt.

Dabei mussten die Pariser mehr als eine Stunde lang mit nur zehn Akteuren spielen, nachdem PSG-Mittelfeldspieler Adrien Rabiot in der 27. Minute die Gelb-Rote-Karte gesehen hatte. Das Tor erzielte der Brasilianer Lucas in der 57. Minute. "Wir haben gut angefangen, aber wir müssen auch so weitermachen", sagte Trapp.

"Wenn man das Szenario in Betracht zieht, war es ein sehr gutes Ergebnis", betonte Trainer Laurent Blanc. Er warnte aber: "Wir müssen aufpassen, immer kannst du nicht mit zehn gegen elf gewinnen."

