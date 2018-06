Brüssel (AFP) Bei den schwierigen Verhandlungen über ein drittes Rettungsprogramm für Griechenland haben die Gläubiger-Institutionen den griechischen Behörden eine "sehr gute Zusammenarbeit" bescheinigt. Allerdings gebe es noch eine Reihe ungelöster Fragen, die Gespräche sollten daher auch am Wochenende intensiv fortgesetzt werden, verlautete am Samstag aus Diplomatenkreisen in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.