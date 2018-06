Kassel (SID) - Der Antrag der Landesverbände auf Abwahl der fünf Vizepräsidenten bleibt zunächst bestehen, die Gespräche innerhalb des Deutschen Handballbundes (DHB) im Hinblick auf die künftige Zusammensetzung des Präsidiums gehen in der kommenden Woche weiter: Mit diesem Ergebnis endete nach fünfstündiger Sitzung der außerordentliche Bundesrat des DHB am Samstag in Kassel.

Im kleinen Kreis sollen die Gespräche rechtzeitig vor dem außerordentlichen Bundestag des DHB am 26. September in Hannover zu einem einvernehmlichen Abschluss geführt werden, um eine Kampfabstimmung um das Präsidentenamt zu vermeiden. Die Runde setzt sich zusammen aus den beiden Vizepräsidenten Bob Hanning und Georg Clarke sowie den Liga-Vorsitzenden Uwe Schwenker (HBL/Männer) und Berndt Dugall (HBF/Frauen) und den Landesverbands-Präsidenten Hans Artschwager (Württemberg), Gerd Tschochohei (Bayern) und Steffen Müller (Sachsen).

"Wir haben konstruktive Gespräche im Sinne des Handballs geführt", sagte DHB-Generalsekretär und Interimspräsident Mark Schober: "Alle beteiligten Parteien haben den unbedingten Wunsch und den Willen, künftig gemeinsam in dieselbe Richtung zu gehen." Langfristig sei auch eine erneute Strukturreform im DHB denkbar und wünschenswert: "Auch darüber wird die Arbeitsgruppe sprechen."

Bob Hanning war ebenfalls mit dem Verlauf der Sitzung zufrieden: "Wir haben erörtert, was in diesem Gremium erörtert werden musste. Unterschiedliche Auffassungen müssen nicht zwingend zu Feindschaften werden." Zu dem zwölfseitigen Brief des im März zurückgetretenen DHB-Präsidenten Bernhard Bauer, der eine Rückkehr ins Amt von einer Demission Hannings abhängig gemacht hatte, sagte Hanning nur: "Ich habe den Brief gelesen, mehr muss man dazu nicht sagen."