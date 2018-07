Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat vor einer weiteren Eskalation der Gewalt in der Türkei gewarnt. Es wäre fatal für die Türkei und für die Region, wenn über die regionalen Konflikte des Mittleren Ostens der innerstaatliche Friedensprozess mit den Kurden jetzt gegen die Wand fahren würde, sagte er der "Rheinischen Post". Der Konflikt zwischen der türkischen Regierung und militanten Kurden ist in den vergangenen Wochen neu entbrannt. Die PKK greift beinahe täglich Sicherheitskräfte an. Die türkische Luftwaffe wiederum flog zahlreiche Angriffe auf PKK-Stellungen.

