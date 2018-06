Köln (dpa) - Schauspielerin Brigitte Nielsen hat das Finale der RTL-Show "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!" gewonnen. Die 52 Jahre alte Dänin sagte nach ihrem Sieg am Abend, sie werde alles geben und alles machen. Jetzt darf Nielsen im kommenden Januar ein zweites Mal mit RTL in den australischen Dschungel reisen. Nur ein einziger Rückkehrerplatz im Showklassiker "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war zu vergeben gewesen. Insgesamt 27 bekannte TV-Gesichter hatten an neun Abenden darum gekämpft.

