Sieg für Debütant Schweinsteiger mit Manchester United

Manchester (dpa) - Bastian Schweinsteiger hat ein erfolgreiches Premier-League-Debüt für Manchester United gefeiert. Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wurde am Samstag beim 1:0 (1:0)-Sieg der Red Devils zum Saisonauftakt gegen Tottenham Hotspur in der 60. Minute eingewechselt. Einen Einsatz in der Startelf hatte ihm Trainer Louis van Gaal wegen fehlender Fitness noch nicht zugetraut. Tottenhams Kyle Walker schoss in der 22. Minute per Eigentor den Siegtreffer für Man United.

Kohlschreiber gewinnt erstmals Tennis-Turnier in Kitzbühel

Kitzbühel (dpa) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat zum ersten Mal das ATP-Turnier in Kitzbühel gewonnen und sich den sechsten Titel seiner Karriere gesichert. Der Augsburger setzte sich am Samstag im Endspiel mit 2:6, 6:2, 6:2 gegen den Franzosen Paul-Henri Mathieu durch. Vor drei Jahren hatte Kohlschreiber das Endspiel in seiner Wahlheimat noch verloren. Nach 1:41 Stunden verwandelte die deutsche Nummer eins den ersten Matchball. Das Sandplatz-Turnier war mit knapp 495 000 Euro dotiert.

Kerber nach Tennis-Krimi im Halbfinale von Stanford

Stanford (dpa) - Angelique Kerber steht im Halbfinale des Tennisturniers in Stanford. Die 27-Jährige aus Kiel setzte sich in der Runde der besten Acht am Freitag (Ortszeit) gegen Agnieszka Radwanska durch. Kerber gewann das hochspannende Spiel gegen die an Nummer zwei gesetzte Polin nach 2:26 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:4. Im Halbfinale trifft Vorjahresfinalistin Kerber auf die an Nummer acht gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina. In der zweiten Vorschlussrundenpartie stehen sich Karolina Pliskova aus Tschechien und die Amerikanerin Varvara Lepchenko gegenüber.

FC Ostelbien kündigt Klage bei Ausschluss durch Fußballverband an

Berlin (dpa) - Der FC Ostelbien Dornburg will bei einem möglichen Ausschluss durch den Fußballverband Sachsen-Anhalts rechtliche Schritte einlegen. Das kündigte ein Sprecher des Vereins in der "Magdeburger Volksstimme" (Samstag) an. "Ein mögliches Ausschlussverfahren betrachten wir als ungerechtfertigt und unangemessen", wurde der nicht namentlich genannte Sprecher des Kreisliga-Clubs zitiert. Am kommenden Dienstag will das Präsidium des zuständigen Landesverbandes seine Entscheidung im Fall des von Rechtsextremisten dominierten Fußballvereins bekanntgeben.

Villeneuve startet in der Formel E - für Heidfeld

Monte Carlo (dpa) - Jacques Villeneuve wird in der kommenden Saison in der Formel E an den Start gehen. Der 44 Jahre alte Kanadier wird beim Venturi-Rennstall den gebürtigen Mönchengladbacher Nick Heidfeld ersetzen. Villeneuve wird der erste Formel-1-Weltmeister sein, der in der vollelektrischen Rennserie fährt. Über die Pläne von Heidfeld, der in der Premierensaison der Formel E für Venturi gefahren war, wurde zunächst nichts bekannt.

Kaymer und Siem fallen bei World Golf Championship zurück

Akron (dpa) - Martin Kaymer und Marcel Siem sind nach der zweiten Runde der World Golf Championship in Akron im Klassement zurückgefallen. Kaymer benötigte am Freitag (Ortszeit) bei dem Turnier im US-Bundesstaat Ohio 71 Schläge und damit einen Versuch mehr als beim Auftakt-Durchgang. Mit 141 Schlägen fiel der 30-Jährige aus Mettmann vom 22. auf den 26. Platz zurück. Der 35 Jahre alte Ratinger Siem rutschte mit 143 Versuchen zur Halbzeit um 24 Ränge auf den 46. Platz ab. Die Führung übernahm der Amerikaner Jim Furyk nach seiner zweiten 66er Runde.