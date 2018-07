Biebesheim (dpa) - Schreckliches Ende eines unbeschwerten Badevergnügens: Ein Vater und sein Sohn sind im südhessischen Biebesheim im Rhein ertrunken. Der 33 Jahre alte Mann hatte vergeblich versucht, sein untergehendes Kind zu retten, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Der Junge hatte gestern zusammen mit anderen Kindern auf einer Kiesbank an einem Campingplatz im flachen Wasser gespielt. Ein Jetski-Fahrer rettete ein Kind aus der Gruppe und brachte es an Land. Die anderen Kinder schafften es allein zum Ufer. Der Mann und sein Sohn konnten nur noch tot geborgen werden.

