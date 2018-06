Kasan (SID) - Sprinterin Dorothea Brandt hat die Auftakthürde bei der Schwimm-WM in Kasan erfolgreich gemeistert. Die 31-Jährige aus Essen zog in 24,71 Sekunden als Sechste des Vorlaufs über 50 m Freistil souverän ins Halbfinale am Samstagabend ein.

Die gemischte Freistilstaffel knüpfte über 4x100 m derweil nicht an den Erfolg des Mixed-Lagenquartetts an, das am Mittwoch überraschend Bronze gewonnen hatte. Christoph Fildebrandt (Saarbrücken), Marco di Carli (Frankfurt), Alexandra Wenk (München) und Marlene Hüther (Saarbrücken) schieden im Vorlauf auf Platz elf (3:28,99) aus.

Dagegen überzeugte Carl Louis Schwarz. Der Potsdamer qualifizierte sich über 50 m Rücken in 24,12 Sekunden als Neunter für das Halbfinale.

Für die beiden deutschen 1500-m-Freistilschwimmer Ruwen Straub (15:04,80) und Sören Meißner (15:30,02) war dagegen im Vorlauf auf den Plätze 14 und 29 Endstation.