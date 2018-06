Madrid (AFP) Der spanischen und niederländischen Justiz ist eine Bande Drogenhändler ins Netz gegangen, die die Partydroge Ecstasy in Europa vertrieb. Wie das spanische Innenministerium am Samstag mitteilte, wurden in in Spanien und in Rotterdam insgesamt vier Verdächtige festgenommen und 670.000 Ecstasy-Pillen beschlagnahmt. Unter den Festgenommenen sei auch der Anführer des Netzwerks. Er habe in Madrid gelebt und Kontakte zu Ecstasy-Lieferanten und Abnehmern in verschiedenen EU-Ländern aufgebaut.

