Köln (SID) - Gleich drei Trainer stehen in der ersten Runde des DFB-Pokals vor der Pflichtspielpremiere für ihren neuen Klub. André Breitenreiter gastiert mit seinem neuen Verein Schalke 04 in einem Derby beim Zweitligisten MSV Duisburg. Frankfurts Trainer-Rückkehrer Armin Veh hat mit dem Fünftligisten Bremer SV zumindest auf dem Papier eine leichtere Aufgabe vor sich. Anpfiff ist jeweils um 15.30 Uhr. Um 20.30 Uhr nimmt Alexander Zorniger beim Drittligisten Holstein Kiel erstmals auf der Bank des VfB Stuttgart Platz. Insgesamt sind am Samstag acht Erstligisten im Einsatz.

Neue Liga, neues Glück. Nationalmannschafts-Kapitän Bastian Schweinsteiger und sein Verein Manchester United eröffnen um 13.45 Uhr die neue Saison in der englischen Premier League. Gegner im Stadion Old Trafford ist Tottenham Hotspur, allerdings droht dem 31-Jährigen die Bank. Meister FC Chelsea startet um 18.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen Swansea City.

Am vorletzten Tag der Weltmeisterschaft in Kasan fallen sechs weitere Entscheidungen. Um Medaillen geht es für die Frauen über 50 m Schmetterling (16.32 Uhr), 200 m Rücken (16.47 Uhr) und 800 m Freistil (17.55 Uhr). Bei den Männern wird Edelmetall über 50 m Freistil (16.39 Uhr) und 100 m Schmetterling (17.13 Uhr) vergeben. Zudem steigt das Finale über 4x100 m Freistil im Mixed (18.17 Uhr).