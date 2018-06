Beirut (AFP) Bei einem Raketenangriff syrischer Rebellen auf die Hauptstadt Damaskus sind am Samstag fünf Menschen getötet und 37 weitere verletzt worden. Wie die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Abend weiter meldete, wurden die Geschosse aus von Aufständischen kontrollierten Gebieten rund um Damaskus abgefeuert. Die regierungsfeindliche Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Zahl der Opfer. Einige der Verletzten schwebten demnach in Lebensgefahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.