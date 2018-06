Stanford (dpa) - Angelique Kerber steht im Halbfinale des Tennisturniers in Stanford. Die 27-Jährige aus Kiel setzte sich in der Runde der besten Acht gegen Agnieszka Radwanska durch. Kerber gewann das hochspannende Spiel gegen die an Nummer zwei gesetzte Polin nach 2:26 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:4.

"Nach dem ersten Satz habe ich nur noch gefightet und um jeden Punkt gespielt", sagte Kerber und betonte in Richtung der begeisterten Zuschauer: "Ihr wart fantastisch und ich wollte euch nicht enttäuschen."

Im Halbfinale trifft Vorjahresfinalistin Kerber auf die an Nummer acht gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina. In der zweiten Vorschlussrundenpartie des mit 731 000 US-Dollar dotierten WTA-Turniers stehen sich Karolina Pliskova aus Tschechien und die Amerikanerin Varvara Lepchenko gegenüber.

