Ankara (AFP) Bei einem Busunfall im Westen der Türkei sind einem Medienbericht zufolge am Samstag neun syrische Flüchtlinge ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Dogan berichtete, verlor der Fahrer des Busses, in dem die Syrer saßen, die Kontrolle und prallte mit dem Fahrzeug gegen eine Mauer. Anschließend überschlug sich der Bus mehrmals. Bei dem Unglück in Sapci in der Provinz Balikesir wurden auch 30 Menschen verletzt.

