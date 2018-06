Duma (AFP) Nach dem Tod eines palästinensischen Babys bei einem vermutlich von jüdischen Ultranationalisten verübten Brandanschlag im Westjordanland ist auch der Vater der Familie gestorben. Saad Dawabscha erlag nach palästinensischen Angaben am Samstag seinen schweren Verletzungen. Mehrere tausend Palästinenser nahmen an seiner Beerdigung in Duma bei Nablus teil. Die den Gazastreifen beherrschende radikalislamische Hamas rief zur "Konfrontation" mit Israel im Westjordanland auf.

