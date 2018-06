Bamako (AFP) Bei einer Geiselnahme in einem Hotel im Zentrum von Mali sind mindestens zwölf Menschen getötet und vier Geiseln erst nach Stunden befreit worden, darunter auch Ausländer. Die malische Armee beendete nach eigenen Angaben am frühen Samstagmorgen die Geiselnahme, die am Freitag begonnen hatte. Unter den Toten ist auch ein Südafrikaner.

