Los Angeles (AFP) Der Nachlassverwalter von Whitney Houstons verstorbener Tochter Bobbi Kristina Brown hat Klage gegen ihren damaligen Freund eingereicht, in der diesem "widerrechtliche Tötung" vorgeworfen wird. Nick Gordon gab Bobbi Kristina der am Freitag (Ortszeit) eingereichten Klage zufolge in den frühen Morgenstunden des 31. Januar "einen Giftcocktail, der sie bewusstlos machte". Dann habe er ihr "Gesicht in eine Wanne mit kaltem Wasser gedrückt und dadurch ihre Hirnschäden verursacht".

