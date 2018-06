Bangui (AFP) Ein UN-Blauhelmsoldat aus Ruanda hat am Samstag in der Zentralafrikanischen Republik vier seiner Kameraden erschossen und acht weitere verletzt. "Ein ruandischer Soldat hat seine Waffe genommen und auf seine Kameraden geschossen, bevor er selbst erschossen wurde", hieß es bei der UN-Mission für Zentralafrika (Minusca) in Bangui. Es sei der erste derartige Vorfall bei der Mission. Die Gründe für die Schüsse des Ruanders waren zunächst unklar.

