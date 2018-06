Buenos Aires (AFP) Die Argentinier haben am Sonntag in einer Vorwahl ihre Präsidentschaftskandidaten für die eigentliche Wahl im Herbst bestimmt. Trotz Gewittern und Überschwemmungen in Teilen des südamerikanischen Landes sollten etwa 32 Millionen Wahlberechtigte - nicht nur die Parteimitglieder - zur Urne gehen. Die Vorwahl hat daher fast die Bedeutung eines ersten Wahlgangs für die Wahl am 25. Oktober, bei der Präsidentin Cristina Kirchner nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten darf.

