Taipeh (AFP) Der Taifun "Soudelor" hat sich auf seinem Weg nach China abgeschwächt. In der Provinz Fujian im Südosten des Landes habe es zwar ergiebige Regenfälle gegeben, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag. Abgesehen von überfluteten Straßen seien aber keine größeren Schäden entstanden. 250.000 Menschen waren in den Küstenregionen in Sicherheit gebracht worden. Dort kam es vielerorts zu Stromausfällen.

