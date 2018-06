Osnabrück (AFP) Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat ein schärferes Tempo-Limit in Städten und weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit für Radfahrer gefordert. "Durchschnittlich fährt man in den Städten eh nur 25 bis 30 Stundenkilometer, sagte der ADFC-Bundesvorsitzende Ulrich Syberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Montag. Die Kommunen sollten zudem den Radverkehr an Kreuzungen verbessern, um Unfälle durch abbiegende Autos und Lkw zu vermeiden.

