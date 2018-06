Berlin (AFP) In der Flüchtlingsdebatte haben sich Spitzenpolitiker der Grünen gegen die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten auf Albanien, Kosovo und Montenegro ausgesprochen. "Einstufungen bestimmter Länder auf dem Papier ändern nichts. Das ist armselige Symbolpolitik", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter der "Bild am Sonntag". Er verwies er auf die Einstufung Serbiens, Mazedoniens und Bosniens als sichere Herkunftsstaaten vor neun Monaten. "Das Bundesinnenministerium hat gerade festgestellt, dass das nichts an der Zahl der Flüchtlinge von dort geändert hat. Im Kosovo beispielsweise werden Roma massiv diskriminiert."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.