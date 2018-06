Hamburg (AFP) Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) hat ein Hamburger Krankenhaus wieder verlassen. "Herr Schmidt ist in diesen Minuten entlassen worden", sagte ein Sprecher der Asklepios Klinik Sankt Georg am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. "Es geht ihm also soweit wieder gut."

