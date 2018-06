Kundus (AFP) Im früheren Einsatzgebiet der Bundeswehr in Afghanistan ist es am Wochenende zu einem schweren Bombenanschlag gekommen. Mindestens 21 Menschen wurden in der nordafghanischen Provinz Kundus getötet, wie die Behörden mitteilten. Nach Angaben des afghanischen Innenministeriums sprengte sich ein Selbstmordattentäter am Samstagabend im Distrikt Chanabad in die Luft und tötete ausschließlich Zivilisten. Laut lokalen Behörden waren hingegen Milizen das Ziel des Anschlags, die gegen die radikalislamischen Taliban kämpfen. Sie sprachen von 22 Toten. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.