Kabul (AFP) Nach dem blutigen Freitag in Kabul mit mehr als 50 Toten bei Anschlägen haben die Taliban am Wochenende im früheren Bundeswehr-Einsatzgebiet in Nordafghanistan zugeschlagen: Mindestens 21 Menschen wurden in der Provinz Kundus getötet, als sich ein Selbstmordattentäter am Samstagabend im Distrikt Chanabad in die Luft sprengte. Laut de, afghanischen Innenministerium waren die Opfer Zivilisten, laut örtlichen Behörden- und Polizeivertretern handelte es sich um Angehörige einer Anti-Taliban-Miliz.

