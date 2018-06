Rom (AFP) Im Mittelmeer sind am Wochenende mehr als tausend Flüchtlinge gerettet worden, die sich an Bord von völlig überfüllten Booten auf den Weg von Afrika nach Europa gemacht hatten. Allein am Sonntag seien bei fünf Hilfseinsätzen 671 Menschen gerettet worden, teilte die italienische Küstenwache am Abend mit. Unter den Flüchtlingen seien 48 Minderjährige und 108 Frauen gewesen. Am Samstag wiederum seien mehr als 400 Flüchtlinge gerettet worden, vor allem vor der Küste Libyens.

