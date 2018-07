Lauenförde (dpa) – Trecker-Willi ist nach einer rund 8000 Kilometer langen Reise zum Nordkap zurück in seiner niedersächsischen Heimat. "Er ist mit Pauken und Trompeten empfangen worden", sagte seine Tochter Sabine Langner-Uslu am Samstag.

"Auf der anderen Weserseite wurde er bereits von Freunden erwartet und dann bis vor die Haustür eskortiert." Der bald 80-jährige Winfried Langner war Anfang Mai von seiner Heimatgemeinde Lauenförde aus mit einem Traktor-Gespann zum nördlichsten Punkt Europas aufgebrochen.

Was der Rentner, der am 19. November 80 Jahre alt wird, zu Hause als erstes gemacht hat? "Nach dem überwältigendem Empfang sortiert er jetzt erst mal seine Post", sagte seine Tochter. Trecker "Robert" soll in der kommenden Woche Stargast einer Oldtimer-Messe in Nordrhein-Westfalen sein. Mit dem grünen Gefährt - einem Deutz vom Typ D15 mit 15 Pferdestärken - war Trecker-Wille schon mehrfach in der Ferne: Mit einem kleinen Wohnwagen und maximal Tempo 18 fuhr er in die Schweiz, nach Österreich und nach Spanien.