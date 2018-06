Barcelona (SID) - Superstar Neymar hat Mumps und wird Champions-League-Sieger FC Barcelona in den drei Supercup-Spielen der nächsten Woche fehlen. Nach Klubangaben war der 23 Jahre alte Brasilianer eigentlich gegen die Virusinfektion geimpft. Insgesamt wird Neymar rund 14 Tage ausfallen, sein Einsatz beim Liga-Auftakt am 23. August gegen Athletic Bilbao ist damit zumindest gefährdet.

In jedem Fall muss Barcelona um den deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen im Spiel um den europäischen Supercup am Dienstag in Tiflis gegen den FC Sevilla ohne Neymar auskommen und auch in Hin- und Rückspiel des spanischen Supercups am 14. und 17. August gegen Pokalfinalist und Liga-Auftaktgegner Athletic Bilbao.