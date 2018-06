Port-au-Prince (AFP) In Haiti haben am Sonntag Parlamentswahlen stattgefunden - nach fast vierjähriger Verzögerung wegen der tiefen Krise zwischen Regierung und Opposition. In dem bitterarmen Land, in dem die Politik wegen Vetternwirtschaft und Korruption in Verruf geraten ist, wurde eine äußerst niedrige Wahlbeteiligung von nur 15 bis 20 Prozent erwartet. Bei den vorangegangenen Wahlen - die zweite Runde der Präsidentschaftswahl fand 2011 statt - waren weniger als ein Viertel der Wähler zu den Urnen gegangen.

