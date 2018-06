VfB als neunter Bundesligist im Pokal weiter - Reutlingen düpiert KSC

Berlin (dpa) - Der VfB Stuttgart hat als insgesamt neunter Club aus der Fußball-Bundesliga die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Schwaben gewannen am Samstagabend mit 2:1 (1:1) beim Drittligisten Holstein Kiel. Von den acht am Samstag angetretenen Erstligisten blieb nur 1899 Hoffenheim auf der Strecke. Die Kraichgauer verloren mit 0:2 (0:0) bei 1860 München. Eine böse Pokal-Überraschung erlebte Zweitligist Karlsruher SC, der im baden-württembergischen Derby mit 1:3 (0:2) am fünftklassigen SSV Reutlingen scheiterte.

Podolski gewinnt mit Galatasaray Istanbul türkischen Supercup

Istanbul (dpa) - Lukas Podolski hat den ersten Titel mit seinem neuen Club Galatasaray Istanbul gewonnen. Beim Pflichtspieldebüt des deutschen Fußball-Nationalspielers besiegte das Team am Samstagabend im türkischen Supercup-Finale Bursaspor mit 1:0 (1:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Yasin Öztekin in der 21. Minute. Podolski wurde sechs Minuten vor dem Ende der Partie ausgewechselt.

Chelsea mit Fehlstart in Premier League: Nur 2:2 gegen Swansea

London (dpa) - Der FC Chelsea hat einen Fehlstart in die Premier League hingelegt. Der englische Fußball-Meister musste sich am Samstag an der Stamford Bridge gegen Swansea City mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Trainer José Mourinho bis 2019 erzielten Oscar (23.) und Federico Fernandez (30.) per Eigentor die Treffer für Chelsea. André Ayew (29.) und Bafetimbi Gomis (55./Foulelfmeter) glichen für die Gäste zweimal aus.

Serbiens Wasserballer Weltmeister - 11:4 gegen Kroatien

Kasan (dpa) - Wasserball-Europameister Serbien ist nun auch Weltmeister. Bei der Schwimm-WM in Kasan setzte sich das Team am Samstagabend gegen Olympiasieger Kroatien überraschend deutlich 11:4 (2:2,3:0,2:2,4:0) durch. Im Duell der Erzrivalen war Serbien nach einem frühen 0:2-Rückstand klar überlegen. Platz drei sicherte sich Griechenland durch ein 4:2 im Fünfmeter-Werfen gegen den Olympia-Zweiten Italien.

Skisprung-Weltmeister Freund Zweiter beim Grand-Prix

Hinterzarten (dpa) - Skisprung-Weltmeister Severin Freund hat beim Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten nur knapp den Sieg im Einzel verpasst. 24 Stunden nach dem Erfolg mit dem Team wurde der Gesamt-Weltcupsieger am Samstag hinter dem Polen Dawid Kubacki Zweiter. Nach Sprüngen auf 101 und 102,5 Meter fehlten Freund lediglich 2,4 Punkte zum Sieg. Dritter wurde der Japaner Kento Sakuyama.

Kompromiss im DHB: Neues Gremium wählt Präsidentschafts-Kandidaten

Kassel (dpa) - Im Machtkampf bei der Suche nach einem neuen Präsidenten hat der Deutsche Handballbund (DHB) am Samstag als Kompromiss eine weitere Arbeitsgruppe gebildet. Das siebenköpfige Gremium soll bereits in der kommenden Woche darüber verhandeln, ob Andreas Michelmann oder Ex-Präsident Bernhard Bauer als Kandidat nominiert wird. Darauf hat sich der Bundesrat in Kassel geeinigt. Bis zu einer Lösung bleibt der Antrag auf Abwahl aller Vizepräsidenten beim Wahl-Bundestag am 26. September bestehen.

Izaguirre gewinnt Polen-Rundfahrt - Gretsch Sechster im Zeitfahren

Krakau (dpa) - Radprofi Jon Izaguirre hat denkbar knapp die Gesamtwertung der 72. Polen-Rundfahrt gewonnen. Nach dem abschließenden Einzelzeitfahren in Krakau hatte der Spanier einen Vorsprung von lediglich zwei Sekunden vor dem Belgier Bart De Clercq. Den Tagessieg auf der siebten Etappe sicherte sich am Samstag der Pole Marcin Bialoblocki. Bester Deutscher auf dem letzten Teilstück war Patrick Gretsch als Sechster mit einem Rückstand von 1:23 Minuten.

Weltrekord und 5. WM-Titel für US-Schwimmerin Ledecky - Köhler Siebte

Kasan (dpa) - Katie Ledecky hat mit einem weiteren Weltrekord bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Kasan ihren fünften Titel gefeiert. Die Amerikanerin verbesserte am Samstag über 800 Meter Freistil ihre eigene Bestmarke um 3,61 Sekunden auf 8:07,39 Minuten. Ledecky gewann als erste Frau der Welt bei einer WM alle Freistilstrecken von 200 bis 1500 Meter. Sarah Köhler (Frankfurt/Main) unterbot auf Platz sieben in 8:23,67 Minuten ihre Bestzeit aus dem Vorlauf um zweieinhalb Sekunden