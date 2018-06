VfL Wolfsburg verlängert Vertrag mit Trainer Hecking bis 2018

Wolfsburg (dpa) - Trainer Dieter Hecking hat seinen Vertrag beim deutschen Pokalsieger VfL Wolfsburg vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der neue Kontrakt ist jetzt bis 2018 datiert. Das teilte der Fußball-Bundesligaclub am Sonntag mit.

Lambertz erneuert Vision einer Millionenprämie für Olympiasieger

Kasan (dpa) - Schwimm-Chefbundestrainer Henning Lambertz hat zum WM-Abschluss noch einmal über die Vision einer Millionenprämie für Olympiasieger gesprochen. "Wenn man da einen Anreiz schafft, ich sage jetzt mal eine fiktive Summe, da soll mich keiner drauf festnageln, man kriegt für den Olympiasieg eine Million", dann sei das für viele Spitzensportler ein Anreiz, "sich darauf zu fixieren", sagte Lambertz am Sonntag in Kasan.

Boris Stein Triathlon-Europameister - Anja Beranek Frauen-Zweite

Wiesbaden (dpa) - Doppelerfolg für Boris Stein und Andreas Raelert bei den Männern, Silber für Anja Beranek bei den Frauen: Die deutschen Triathleten haben sich bei der Ironman-Europameisterschaft 70.3 in Wiesbaden in Bestform präsentiert. Stein setzte sich am Sonntag etwas überraschend gegen starke Konkurrenz aus dem In- und Ausland durch. Bei den Frauen gewann die Dänin Camilla Pedersen den Titel. Anja Beranekden aus Erlangen wurde Zweite.

Wegen der Kinderkrankheit Mumps: Barça zwei Wochen ohne Neymar

Barcelona (dpa) - Stürmerstar Neymar wird Champions-League-Sieger FC Barcelona etwa zwei Wochen fehlen, weil er an Mumps erkrankt ist. Der 23-jährige Brasilianer habe sich infiziert, obwohl er gegen die Kinderkrankheit geimpft worden sei, teilte der spanische Verein am Sonntag auf der Club-Homepage mit.

Villeneuve für Heidfeld: Der erste Weltmeister in der Formel E

Monte Carlo (dpa) - Jacques Villeneuve für Nick Heidfeld: Der Kanadier wird in der kommenden Saison als erster Formel-1-Weltmeister in der vollelektrischen Formel E an den Start gehen. Der 44-Jährige bekommt beim Team Venturi unter anderem von Hollywood-Star Leonardo DiCaprio das Cockpit von Heidfeld. Was der ehemalige Formel-1-Pilot Heidfeld machen wird, bleibt vorerst offen.

Florian Schulz als erster deutscher Boxer im EM-Viertelfinale

Samokow (dpa) - Superschwergewichtler Florian Schulz aus Greifswald hat bei den Europameisterschaften der Amateure im bulgarischen Samokow als erster deutscher Boxer das Viertelfinale erreicht. Der 21 Jahre alte Schützling von Trainer Michael Timm bezwang am Sonntag im Achtelfinale den Belgier Ruben Nazarjan einstimmig nach Punkten (29:27, 29:27, 29:27).

Russlands Basketballer dürfen zur EM - Brasilien bei Olympia dabei

Tokio (dpa) - Die russische Basketball-Nationalmannschaft darf trotz der Suspendierung des nationalen Verbands an der Basketball-EM im September teilnehmen. Der Bann gegen die russische Basketball-Föderation RBF sei aufrechterhalten worden, Spieler und Offizielle seien aber davon ausgenommen, entschied der Weltverband FIBA am Sonntag in Tokio.