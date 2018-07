Berlin (SID) - Der britische Top-Jockey Jamie Spencer hat mit Wallach Second Step den 125. Großen Preis von Berlin gewonnen. Auf der Galopprennbahn in Berlin-Hoppegarten siegte Spencer mit dem vierjährigen Pferd vor Filip Minarik (Ito) und Andrasch Starke (Nutan). Für seinen Sieg kassierte Spencer eine Prämie in Höhe von 110.000 Euro.