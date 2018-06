Indianapolis (SID) - Aus der Boxengasse aufs Podest: Moto3-Pilot Philipp Öttl (Ainring) hat beim Großen Preis von Indianapolis/USA den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 19 Jahre alte KTM-Pilot belegte dank der richtigen Reifenwahl in einem turbulenten Rennen am Sonntag den dritten Platz und stand erstmals auf dem Moto3-Podium.

"Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Vom letzten Startplatz traut man sich kein Podest zu. Ich hatte nichts zu verlieren, mit dem Podest hatte ich aber nicht gerechnet", sagte Öttl bei speedweek.com.

Öttl war aus der Boxengasse gestartet, nachdem er sich im Gegensatz zu den meisten anderen Piloten bereits nach der Aufwärmrunde gegen Regenreifen entschieden und auf Slicks gewechselt hatte. Die Maßnahme erwies sich als Glücksgriff, da der Großteil der Konkurrenz erst während des Rennens nachzog und von Öttl überholt wurde. Trotz zum Rennende einsetzenden Regens rettete sich Öttl, der im Qualifying nach einem Sturz den letzten Platz belegt hatte, ins Ziel.

Der Sieg ging an Livio Loi (Honda), der auf Slicks gestartet war und für den ersten belgischen Sieg in der kleinsten Motorrad-Klasse sorgte. Rang zwei ging an Lois britischen Markenkollegen John Mcphee.