Washington (AFP) Nach einem mutmaßlichen Familiendrama hat die Polizei in einem Haus im US-Bundesstaat Texas die Leichen von fünf Kindern und drei Erwachsenen gefunden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag dem Nachrichtenkanal KHOU berichtete, hatte sich der mutmaßliche Täter in dem Haus in der Gegend von Houston verschanzt und war erst nach Verhandlungen zur Aufgabe zu bewegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.